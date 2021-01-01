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Гранитная мастерская в Москве и области

Monument Service — гранитная мастерская по созданию надмогильных мемориалов. Мы работаем много лет, предлагая превосходный сервис по оптимальным ценам. Стремимся предложить то, что поможет близким ушедшего в мир иной воздать ему дать памяти соответствующим образом и при этом уложиться в отведённую сумму.

Мастер и гравёр должны обладать высококлассными навыками, чтобы все компоненты оформленного выглядели достойно и прослужили долго. Мы собрали команду, способную реализовать даже самые смелые задачи. Опыт наших сотрудников превышает десяток лет, поэтому мы всегда добиваемся непревзойдённого результата. Созданные нами конструкции простоят десятилетия, сохраняя красоту и целостность. Ответственный подход и индивидуальные решения — то, что отличает нас от других.

Какие гарантии мы даём?

-1 год на все работы: сборка, монтаж, включая оградку, цоколь и другие объекты.

-30 лет на материалы: только при условии использования наших пород, представленных на сайте monument-service.ru.

Важно! Срок службы гранита практически вечный при надлежащем уходе. Главное — грамотная шлифовка, чтобы поверхность была безупречно отполирована: без сколов, трещин и прочих погрешностей. Тогда он продержится гораздо дольше тридцати лет, потому что не восприимчив к любому воздействию окружающей среды, не впитывает влагу, устойчив к солнечным лучам и хорошо выдерживает даже сильные перепады температур.

Материал поставляется исключительно у проверенных поставщиков, которые располагаются в месторождениях России и Украины. Мы тщательно выбираем подрядчиков, поэтому доверяем только их продукции. Если вы решили воспользоваться тем, что приобрели в другой компании, гарантийные обязательства недействительны.

Из чего создаются ритуальные сооружения?

В нашей деятельности применяются в основном гранит и мрамор, так как они прочные и долговечные. А обилие оттеночных акцентов позволяют воплощать всевозможные идеи, комбинировать между собой текстуры, получать в итоге настоящие шедевры.

Мы используем:

Разновидность камня Описание Габбро Диабаз. Стал традиционным в ритуальной сфере, благодаря глубокому угольному цвету после полировки. На нём отлично смотрится гравировка. Поэтому для нанесения портретов, эпитафий, рисунков он предпочтителен. Дымовский гранит. Благородный, в тёмно-коричневых тонах. Выбирается людьми, которые хотят отдать дань уважения военным и тем, кто занимал высокопоставленные должности. Змеевик. Характерного зелёного окраса с прожилками молочного и сероватого, который напоминает глаз змеи. Красивый, идеален для дополнительных комплектующих — ваз, колонн, шаров, столов и скамеек. Лабрадорит. Чёрный, с серыми и синими вкраплениями, которые сияют на солнце и просматриваются издалека. Подходит для всех частей композиции и гармонирует с другими расцветками — от тёмных до светлых. Амфиболит. Сочетает тёмно-серый, коричневый, белый в разнообразных комбинациях и пропорциях (имеет значение расположение каменоломни). За счёт этого невозможно сделать две одинаковые надгробные плиты.

Это лишь часто используемые разновидности. Из-за многообразия оттенков и фактур люди теряются и не понимают, на чём остановиться. Наши консультанты всегда придут на помощь. Для более подробной консультации свяжитесь с нами. Мы ответим на все вопросы и подберём подходящее решение для ваших целей.

Наши услуги

Закажите один предмет или весь необходимый набор. Заказать всё «под ключ» обходится дороже, но во многих ситуациях удобнее. От вас требуется минимум участия: вы обозначаете только требования и бюджет, а далее — утверждаете макет от наших проектировщиков. Остальное — за нами.

Всё выполняется поэтапно:

Подбор конфигурации, комплектации, цветовой гаммы. Подготовка 3D визуализации. На этом этапе вносятся все коррективы. Изготовление памятника, цветника, столика и декораций. Доставка на собственном транспорте. Доставляем на кладбища в ЮАО, СВАО и других районов. Установка. Перед этим подготавливается грунт: выравнивается, устраняются неровности, заливается фундамент.

Благоустройство:

укладка плитки устройство газона засыпка гравия щебня, мраморной крошки посадка растений

Для поддержания опрятности мы ухаживаем за могилой. Наши специалисты регулярно посещают захоронение, приводят его в порядок, убирают мусор, устраняют сорняки, окрашивают ограду. Фотографии проделанного отправляются вам после каждой уборки.

3D-визуализация для предварительного ознакомления создаётся при любом объёме заказа. При необходимости установим на месте, даже если вы приобретаете только скамью или хотите обновить ограждение.

Виды памятников

Существует множество мемориальных сооружений — от простых и бюджетных до сложных, вплоть до склепов для династии. Разнообразие поражает порой настолько, что нельзя быстро и однозначно определиться при покупке. В этом деле стоит опираться на все составляющие: эстетичность, дороговизну, сырьё, площадь.

Мы создаём все надгробия:

Стандартные Вертикальной Горизонтальной Прямоугольной Арочной Волнообразные. Семейные.

Если на участке похоронены несколько членов одной семьи, разумно поставить один общий монолит. Это эстетично, а ещё сэкономит деньги и пространство.

Монументы на двоих. Обычно ставятся для супругов, лежащих рядом. В них сочетаются геометрические линии, присутствуют художественные элементы, скульптуры — всё по желанию родственников. Вариаций — неограниченное количество. Комбинированные. Из нескольких типов камня: контрастного или схожего окраса, в зависимости от дизайна. К этой группе относятся модели со вставками из закалённого стекла. Кресты. В одних случаях они крупные, в других — меньшего размера, установленные на голгофу или постамент. Им отдают предпочтение верующие, желающие благодати покойному и после смерти. Глыбы, валуны, корки. Используется необработанный массив, который полируется только с одной стороны. Есть примеры вообще без обработки, тогда фото и годы жизни помещаются на специальной табличке или надмогильной плите. Комплексы. Это полноценное оформление со всей атрибутикой. Как правило, из одной (максимум двух) пород для соблюдения единой концепции. Это один из наиболее дорогостоящих, но презентабельных вариантов. Гробницы и усыпальницы. Это редкое пожелание, однако и такие встречались в нашей практике. Разработаем 3D-прототип и воплотим любые задумки.

Возможности наших профессионалов ничем не ограничены. Благодаря высокой компетенции они берутся даже за нестандартные проекты. Мы ищем лучшие методы реализации для необычных запросов и помогаем найти баланс между затратами, надёжностью и презентабельностью.

Готовые предложения

Это типовые изделия в наличии, из которых подбираются те, что понравились больше всего. По качеству они не отличаются от тех, которые производятся с нуля. Единственный момент: в них не внести изменений, помимо данных об усопшем. Допустимы любые изображения и декор, в том числе из металла.

У этой категории есть свои преимущества:

Доступность. Актуально, если вы располагаете небольшой суммой денег. Стоимость ниже, чем при персональном производстве.

Большой выбор. У нас всегда есть товары, разные по стилю и воплощению. Наши клиенты осматривают их лично, прежде чем купить тот, что подойдёт лучше всего.

Экономия времени. Не нужно ждать, когда будет нарисован эскиз, высечена заготовка. Достаточно выбрать из ассортимента и в тот же день предоставить фотокарточку с информацией. Период разработки сокращается в разы. А дата готовности зависит от сложности работы.

Для назначения встречи или чтобы уточнить любые нюансы (например, ценовой диапазон), позвоните по телефону или оставьте заявку онлайн.