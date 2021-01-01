Цоколь на могилу – это сложная многофункциональная конструкция

Одинокий белокаменный памятник на могиле смотрится беззащитно и незавершенно. Чтобы захоронение выглядело как единый мемориальный комплекс, следует оправить его огранкой. Кто-то очерчивает периметр металлической оградой, но многие предпочитают установить добротный цоколь на могилу. Конструкция имеет и практическое назначение – отвечает за устойчивость всех элементов, укрепляет почву. Цоколь из гранита на могилу, бетонный, проще в уходе: его не нужно красить, как металлическую ограду на кладбище, в него не набивается трава, мелкий мусор.

Компания предлагает купить ж/б или гранитный цоколь на могилу из большого ассортимента в мастерской. Описание характеристик моделей, фото и цены на типовые цоколи из гранита приведены в нашем каталоге. Изделия выполнены в виде отдельных элементов либо как часть ограды.

На рынке среди популярных изделий этой категории распространены также постаменты под стелу из литьевого мрамора. Реже на кладбищах устанавливают цоколи-ограды из натурального мрамора на всем периметре участка или украшают ограждение небольшими мраморными фрагментами.

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Виды цоколей на могилу

Заказывая цоколь на кладбище из бетона, натурального или искусственного камня, стремятся придать ансамблю гармоничный привлекательный вид. Наши материалы, используемые для цоколя на могилу, обеспечат прочность и износостойкость сооружения. Внешний вид такого базового ограждения разрабатывается дизайнером и утверждается инженером. Это может быть набор балок одного сечения, изящная ажурная конструкция, украшенная ковкой, другими деталями.

У нас можно купить цоколь на могилу полностью из гранита или в сочетании с другими материалами.

В состав цоколя из комбинации материалов могут входить:

плиты из бетона с поребриками;

гранитная плитка для цоколя;

столбики, ограды;

шары, цепи;

балясины, стенки, парапет.

Спросом пользуется бетонная цокольная плита, облицованная гранитной плиткой. Цоколь из мрамора, дополненный мраморной же скульптурой, создает ощущение легкости. Его обычно ставят на могиле ребенка, девушки.

Из других востребованных вариантов из натурального камня нужно отметить два наиболее популярных.

Гранитный цоколь на могилу в виде невысокого ограждения из плит с поребриками. В некоторых моделях прямые линии подчеркиваются столбиками, расставленными по углам.

Ограждение из фигурно переплетенных элементов,

Столбики из металла, установленные на гранитный цоколь из поребриков. Между столбиками вставлены литые или кованные металлические детали, цепи, профили.

Цоколи на могилу отделяют захоронение от общей территории, покойный обретает личное последнее пристанище.

Цоколь на могилу – для чего нужен и как правильно выбрать?

Важность цоколя на могилу объясняется рядом причин, которые позволяют надолго сохранить первоначальный вид памятников

Функции цоколя на кладбище:

обеспечивает устойчивость таких компонентов композиции, как стела, ограда на могилу, столик, скамейки, дополнительные элементы декора;

предупреждает проседание почвы;

оберегает монумент от перекоса и появления трещин

В первую очередь цоколи на могилу нужны в практических целях. Из этих соображений сооружения из гранитополимера и мрамора используются редко.

Прежде чем заказать цоколь для могилы, нужно оценить, какие задачи сможет выполнять то или иное изделие.

Вид изделия Выполняемые функции Железобетонный цоколь с оградой на могилу Установленный на могилу цоколь из бетона с арматурой защищает покрытие участка от разрушения. На него монтируется ограда для придания атмосферы уюта или гранитный цоколь. Цоколь из гранита на могилу Упрощает уход за участком, улучшает эстетическое восприятие. Гранит для цоколя не восприимчив к истиранию, воздействию влаги. Гранитные цоколя без повреждений переносят многократные циклы замораживания-оттаивания. Мраморный цоколь на могилу Используют для изготовления элементов украшений. Плитка служит для облицовки бетонных поверхностей. Цоколь для обрамления надгробного памятника из гранитополимера Пластик, изготовленный из каменной крошки с добавлением жидкого полимера, не обладает прочностью гранита. Если сделать из полимергранита массивное основание, оно быстро разрушится. Он идет на производство легких оград.

Как видно, гранитные цоколи на кладбище – это наиболее практичный материал. Кроме того, гранит для цоколя отлично выполняет свое предназначение, придавая захоронению респектабельный вид.

Цены на цоколи из натуральных и искусственных материалов

Цоколи на могилу из искусственного камня стоят дешевле, чем изготовленные из гранита или мрамора. В производстве используется дешевая вторичка – гранитная крошка.

Бетонное основание

При сооружении бетонных оснований под памятники сумма затрат складывается из стоимости работ и материалов (цемент, опалубка, арматура). После заливки и застывания цементного раствора осуществляется облицовка цоколя плиткой из керамогранита, мрамора. Декоративное покрытие облагораживает бетонное сооружение и предохраняет бетон от разрушения. Затем по желанию клиента устанавливается гранитный цоколь на могилу. Приемлемо и другое решение: монтируются столбики и ограда для завершения композиции или ограда с цоколем.

В такой же последовательности происходит обычно установка цоколя на частный дом. Облицовывают его профлистом, плиткой, сайдингом, благодаря чему строение становится неуязвимо перед весенним паводком, и шины личного автомобиля не обтирают фасад Укладка опалубки, подготовка и заливка раствора требуют знаний и умения. Очень важно в точности соблюдать технологию, поскольку нарушения могут повлечь разрушение конструкции. Наши специалисты проведут работы быстро и грамотно с гарантией качества.

Гранитное основание

Осталось выяснить, как формируется цена на цоколь на могилу из гранита и ограду на его основе. Стоимость цоколя для оформления могильного участка зависит от трех основных факторов.

Затраты на материал. Учитывается стоимость цоколя из разных пород камня, отдаленность карьера.

Сложность работы.

Размеры участка. Стандартные лежат в пределах от 2000х1800 до 3000х2000 мм.

Наша компания самостоятельно добывает и привозит камень из Карелии, изготовление продукции осуществляется на своем производстве. За счет этого мы предлагаем купить цоколь из гранита на могилу по лучшим в Москве и области ценам. Продаем недорого в Ульяновске и других городах цокольный материал, готовые изделия:

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